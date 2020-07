Ook de politie haalt de teugels aan: geen mondmasker waar dat moet? Sowieso 250 euro boete

Een ruimere verplichting, dat betekent ook meer werk voor de lokale politie om dat te controleren, bevestigt Nico Paelinck, de voorzitter van de vaste commissie van de lokale politie, in "De ochtend" op Radio 1. "We draaien nu op volle capaciteit. De lokale politie zet haar mensen overal in, we hebben zelfs al gesnoeid in verloven. Maar we krijgen ook steun binnen de zones en van de federale politie. Dus we zijn er wel klaar voor."