Op welke zeedijk moet je nu een mondmasker dragen?

In Nieuwpoort en Blankenberge is het verplicht om een mondmasker te dragen op de zeedijk. Ook in Zeebrugge en De Haan moeten inwoners en toeristen er één dragen. De gemeente Bredene heeft niet echt een zeedijk, maar toch is het verplicht om een mondmasker te dragen aan de strandingangen. Dat zijn de plaatsen waar je het strand kan betreden. In Knokke-Heist is het ook verplicht om een mondmasker te dragen op de zeedijk.