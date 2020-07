Oud-CVP-politicus Jan Verroken (103) overleden

In 1950 werd Verroken op 33-jarige leeftijd verkozen als volksvertegenwoordiger voor de CVP (nu CD&V) in het Federaal Parlement: het begin van een lange en goedgevulde politieke carrière. Eind jaren zestig werd de christendemocraat fractieleider voor zijn partij in de Kamer en hij schopte het ook nog tot Europees parlementslid in 1979. Van 1983 tot 1988 was hij burgemeester in zijn thuisstad Oudenaarde, hij bleef er tot 2000 gemeenteraadslid.