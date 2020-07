Plopsaland neemt tweede golf met meer mondmaskers en namenregister

Die registratie is nodig om contactopsporing mogelijk te maken. Mocht er dan corona uitbreken in het park, dan is het gemakkelijker om iedereen snel te verwittigen. De Plopsagroep past de maatregel al toe in één van haar parken in Duitsland. Dat is daar verplicht door de overheid. Maar de bezoekers hebben er geen probleem mee en vinden het zelfs veiliger. Dus wordt de maatregel nu ook hier toegepast.

Plopsaland ging, net zoals de andere parken in ons land, begin deze maand opnieuw open. Er mochten toen wel minder mensen binnen: 30 tot 40 procent van het maximale aantal maar. Nu mogen er nog minder mensen binnen: 25 tot 30 procent van het maximale aantal. Je moest van in het begin al een mondmasker dragen in de wachtrijen. Dat wordt nu ook verplicht in de toiletten en aan de toegangspoorten. Eigenlijk raadt het pretpark aan om het masker overal te dragen.