Pompgemaal in Gistel blijft van groot belang voor de omgeving: "Zonder zou alles hier snel onder water staan"

Op de grens met Oudenburg en Gistel is het heerlijk fietsen langs de fietsknooppunten. Het brengt je ook langs het pompgemaal van Gistel dat nog altijd van groot belang is voor de omgeving. "Dit gemaal voorkomt dat zo'n 3.000 hectare hier in de buurt kan overstromen. We liggen hier ongeveer 2 meter onder het zeeniveau en het water moet van laag naar hoog worden gepompt. Dat is belangrijk voor ons landbouwbedrijf. Die pompen zorgen dat onze gewassen goed kunnen groeien en het water snel weg is. Het is ook belangrijk voor de huizen in de buurt, zodat die niet onder water komen te staan", vertelt landbouwer Pieter Vanhevel aan Radio 2 West-Vlaanderen.



(Lees voort onder de foto)