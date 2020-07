Drones, helikopters en gaten in hekken: prins Harry en Meghan naar rechter over foto's van zoontje Archie in tuin

Meghan is ook verwikkeld in een rechtszaak met Associated Newspapers over artikelen die The Mail on Sunday in 2018 had gepubliceerd. Daarin stonden delen van een handgeschreven brief die de hertogin had gestuurd naar haar vader Thomas, met wie ze een erg gecompliceerde relatie heeft.



Eerder deze maand liet Meghan via de rechtbank weten dat ze zich tijdens haar zwangerschap van Archie "niet beschermd voelde door het "Instituut" (het Britse koningshuis, red.)" en dat ze zich "niet mocht verdedigen" tegen de roddelpers die een negatief beeld van haar zou schetsen.