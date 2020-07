STVV speelt thuiswedstrijden in augustus zonder publiek: “Gezondheid primeert en 400 supporters uitkiezen is onmogelijk”

STVV-supporters zullen de twee thuiswedstrijden in augustus vanuit de zetel moeten volgen. Zowel de thuiswedstrijd tegen Anderlecht op 9 augustus als die tegen Cercle Brugge op 24 augustus vinden plaats achter gesloten deuren. Alleen de spelers en staf van beide teams, de delegaties van beide clubs, de medewerkers van de tv productie, de media en de noodzakelijke operationele medewerkers zullen worden toegelaten.

De Nationale Veiligheidsraad kondigde gisteren geen verdere versoepelingen aan, wat betekent dat er in principe maximaal 400 toeschouwers worden toegelaten in de Belgische stadions. Maar STVV heeft besloten om de deuren volledig te sluiten voor toeschouwers. “Aangezien de cijfers blijven stijgen, moeten we nu als club niet zeggen: kom maar allemaal gezellig naar het stadion”, vertelt voorzitter David Meekers. “Dat is een fout signaal. Daarnaast zou je met de huidige maatregelen 400 supporters moeten kiezen. Maar wie dat dan wordt? We hebben heel veel trouwe supporters, die we allemaal zouden willen verwelkomen. Dus we willen geen selectie maken.”