In de reportagereeks "Corps diplomatique" krijgt journalist Bart Aerts toegang tot de Belgische diplomatie. In het vijfde deel volgt hij Frédéric Ceuppens, diplomaat in Bamako, Mali. "Het land zit al jaren in woelig water", vertelt hij. " België steunt de Malinezen op verschillende fronten: militair -we nemen deel aan een VN-missie-, maar ook via ontwikkelingssamenwerking én op diplomatiek vlak."