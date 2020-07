President Trump annuleert Republikeinse conventie in Florida: "Niets zo druk als een congres"

De conventie had eerst moeten plaatsvinden in Charlotte in North Carolina, een belangrijke staat voor de verkiezingen, maar de Democratische gouverneur van die staat zag dat niet zitten wegens het gevaar op coronabesmetting. Daarop kozen de Republikeinen voor Jacksonville in Florida. Geen goede keuze bleek, want Florida is momenteel het epicentrum van de coronacrisis in de VS.

President Donald Trump heeft daar nu zelf een streep onder getrokken: "We gaan geen grote, publieke conventie houden. Daarvoor is het niet het juiste moment", aldus de president, die het naar eigen zeggen zijn taak vindt "om alle Amerikanen te beschermen".

Daarom wordt er nu opnieuw gekozen voor een mini-conventie met een beperkt aantal aanwezigen, niet langer dan een halve dag in de oorspronkelijke plek Charlotte. De conventie zou aangepast worden aan de voorwaarden van de lokale gouverneur. Trump zou er wel een aanvaardingsspeech houden voor het publiek, maar ook met speciale maatregelen voor de veiligheid. "Ik denk dat we daarmee het goede voorbeeld geven", zei Trump nog. (Lees verder onder de foto).