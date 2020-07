Deemoedig over COVID, hard over wet en orde: Trump hinkt (voorlopig) op twee benen

Nog moediger leek de erkenning dat ook de Republikeinse conventie van eind augustus in Florida geen haalbare kaart meer was. Voor een goed begrip: Jacksonville in Florida was niet de eerste keuze als locatie voor de conventie. Oorspronkelijk zou die in Charlotte in North Carolina plaats vinden. De Democratische gouverneur van die staat liet begin juni echter verstaan dat hij mogelijk uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen en beperkingen zou opleggen, als de epidemie niet onder controle raakte. Trump weigerde op dat moment nog om daarmee genoegen te nemen. Hij bleef gebrand op een volgepakte arena met duizenden enthousiaste aanhangers - het decor waarin hij ook het best op dreef komt - en koos dus voor Florida.

Bovendien is Florida in de verkiezingsstrijd voor hem nog belangrijker dan North Carolina. Het zijn allebei swing states, waar beide partijen en kandidaten aanspraak kunnen maken op de overwinning. Maar Florida is het kroonjuweel bij elke presidentsverkiezing, het weegt zwaarder door in de einduitslag. De conventie naar Jacksonville verplaatsen, bood dus ook kansen.

Alleen werd Florida keihard geraakt door COVID-19. Donderdag alleen al kostte het virus daar het leven aan 173 mensen. Republikeinse geldschieters voor de conventie begonnen te twijfelen en aarzelen, en uit peilingen bleek dat steeds meer mensen - ook Republikeinse kiezers - de organisatie van een massabijeenkomst in hun staat een slecht idee vonden. Dat overtuigde Trump om een bocht te maken. Door gezondheid en veiligheidsoverwegingen aan te halen als reden voor zijn besluit kon hij zich meteen ook presenteren als een redelijke en verantwoordelijke president.