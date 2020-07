Tweede golf doet verjaardagsfeest Will Tura in het water vallen

Het was de bedoeling om van de Grote Markt in Veurne één groot coronaveilig terras te maken. Maar nu het coronavirus weer aan kracht wint, heeft Will Tura in samenspraak met de stad beslist om het feest op een latere datum te vieren. "Ik heb het zelf voorgesteld", zegt Will Tura. "Ik zou mij zeer schuldig voelen mochten daar mensen besmet geraken. Het is dan beter de knoop door te hakken."

Ook het bronzen beeld dat zou onthuld worden, blijft voorlopig in het atelier van de kunstenaar. Maar uitstel is geen afstel. Zodra het coronatij is gekeerd, wordt een nieuwe datum voor het feest bepaald.