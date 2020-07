Van Palestijnse vluchteling tot Gentse scoutsleider: het bijzondere verhaal van Mohammed Kassab

Kassab had nooit eerder van de scouts gehoord. Zijn moeder vond het ook maar vreemd dat je voor je plezier in een tent wil slapen. “Het was alsof hij er al jaren bij liep”, zegt leidster Annabel De Lathouwer. “In het begin spraken we Engels, maar nu lukt het ook in het Nederlands. Mohammed is leergierig en gemotiveerd.” Kassab heeft de ambitie om te gaan studeren. In september begint hij aan de opleiding biomedische wetenschappen in Gent.

(lees verder onder de kampfoto)