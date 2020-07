Enkele Oost-Vlaamse burgemeesters vragen duidelijkheid aan gouverneur: "Algemene mondmaskerplicht kan corona indijken"

Het aantal coronabesmettingen loopt opnieuw verder op en verschillende burgemeesters hebben daarom bijkomende maatregelen genomen in hun eigen gemeente. In Oost-Vlaanderen gelden daardoor heel wat verschillende regels. Een algemene mondmaskerplicht over het hele grondgebied is er in Kluisbergen, Kruisem, Oudenaarde en Wortegem-Petegem. In Eeklo moet iedereen in het centrum, de zone waar betaald parkeren geldt, vanaf morgen een mondmasker aan. In Deinze en Aalst zijn er vergelijkbare maatregelen, daar geldt de verplichting binnen de bebouwde kom, ook in de deelgemeenten. In Gent moeten zelfs joggers en fietsers een mondmasker aan in de binnenstad. In Maldegem is het enkel in de drukke caféstraat verplicht.