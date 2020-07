Vier Oost-Vlaamse burgemeesters kondigen algemene mondmaskerplicht aan: "Het is drastisch, maar ook duidelijk"

In de volledige politiezone ‘Vlaamse Ardennen’ zal je vanaf zaterdag verplicht overal een mondmasker moeten dragen. Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem voeren overal op openbaar domein een algemene mondmaskerplicht in. Dat betekent dat je een mondmasker moet dragen zodra je naar buiten gaat. "Als we die tweede golf willen beperken moeten we al het mogelijke doen”, zegt Marnic De Meulemeester (Open VLD), burgemeester van Oudenaarde. “Het is drastisch, maar het is wel duidelijk. Ook voor onze politiediensten die de controle moeten doen.”