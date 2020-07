Woonzorgcentrum in Heusden-Zolder verbiedt alle bezoek na positieve coronatest van personeelslid

Op dit ogenblik vertonen geen andere personeelsleden of bewoners symptomen, maar alle bewoners zijn wel preventief in kamerisolatie geplaatst. De komende twee weken wordt iedereen extra in de gaten gehouden. Volgende week donderdag wordt iedereen getest. Die tests vroeger uitvoeren heeft weinig zin, vanwege de incubatietijd.

Na twee weken hoopt het woonzorgcentrum te weten of er nog bewoners of personeelsleden besmet zijn. Het is de eerste keer sinds begin maart dat er iemand binnenin het woonzorgcentrum besmet raakt met het coronavirus.