Zuidfoor in Brussel gaat gewoon door, Marc Van Ranst houdt zijn hart vast: "Kunnen we dit wel veilig organiseren?"

Viroloog Marc Van Ranst is er niet gerust in. Mochten de cijfers van de coronabesmettingen blijven stijgen, zou de organisatie zelfs in het gedrang kunnen komen. “Het zal alleszins niet hetzelfde zijn als anders”, aldus Van Ranst. “Normaal gezien komen er een miljoen bezoekers naar de Zuidfoor, dat is enorm. Ik denk dat er nog wel met de organisatoren gepraat zal worden. Want kunnen we dit eigenlijk wel op een veilige manier organiseren?"