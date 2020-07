Coronavirus flakkert weer op in woonzorgcentrum Kampenhout: "Het is om moedeloos van te worden"

Hoe de vrouw precies besmet is geraakt met het coronavirus is niet duidelijk. “Het virus kan alleen maar binnengeglipt zijn via bezoek of via een medewerker”, zegt Dierick. “Welke inspanningen we ook leveren, het lukt ons blijkbaar niet om het virus volledig buiten te houden. Het is echt om moedeloos van te worden." De medewerkers van het woonzorgcentrum zijn erg aangeslagen door het nieuws. “Het is niet makkelijk. Als team hebben we effectief een traan gelaten omdat het ons niet gelukt is het virus buiten te houden. We voelen ons machteloos. Het is een ongelijke strijd die we misschien weer gaan verliezen. Maar ik kan niet anders dan bijzonder fier zijn op mijn hele team van medewerkers, want zij pakken deze crisis perfect aan."