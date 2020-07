Beheerder naturistencampings: "Bijna verdrievoudiging van aantal kampeerders tegenover vorig jaar"

Heel wat naturisten brengen hun vakantie deze zomer liever in eigen land door dan over de grens. Bovendien kunnen de naturisten niet terecht op het naakstrand van Bredene, dat deze zomer voor iedereen open is. Veel mensen trekken daarom naar naturistencampings. "Op deze camping merken we bijna een verdrievoudiging van het aantal toeristen", zegt Stefan Lambrechts, beheerder van Athena Helios. Onze reporter ging een kijkje nemen op de camping in Meerbeek in Vlaams-Brabant. Bekijk hierboven zijn reportage.