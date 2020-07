Crisisoverleg in Antwerpen: verkleinen van de sociale bubbel en voorbereiden mogelijke lockdown

"We willen een duidelijk beeld krijgen van heel de provincie Antwerpen en in het bijzonder de stad Antwerpen", zegt Berx. In de eerst plaats wordt bekeken op welk praktische manier het aantal contacten tussen mensen beperkt kan worden. "Zoals nu de registratieplicht in de horeca geldt, kunnen we kijken of iedereen die buitenkomt met meer dan twee personen, geacht wordt om een documentje bij te hebben met de namen van met wie men contact heeft", zegt Berx. "Hoe we dat moeten regelen zal ik met alle disciplines grondig doorspreken."