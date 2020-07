De bubbel-saga rond het variabele getal 15, experten en politici armworstelen: maar wie wil nu eigenlijk wat?

"Als rectoren van de Vlaamse universiteiten zien we met groeiende verbijstering hoe de “sense of urgency” bij velen ontbreekt, onder wie een deel van onze beleidsmakers en van de bevolking. Leden van eenzelfde regering spreken elkaar tegen, het zwartepieten over bevoegdheden tussen beleidsniveaus gaat maar door", klonk het. Alsook: "Volg onze experten in hun expliciete pleidooi voor kleinere sociale bubbels."

Vandaag verenigen de longartsen zich in een open brief. Zij slaken een noodkreet want verwachten tientallen tot honderden opnames op intensieve zorg met de huidige stijgende trend van het aantal coronabesmettingen. Er moet volgens hen ingezet worden op een handhaving van het dragen van mondmaskers én de grootte van de bubbels. De longspecialisten opteren voor “een bubbel met maximaal 10, exclusief en van onbepaalde duur tot er minder dan 100 besmettingen per dag zijn”. Het publiek moet ook correct worden voorgelicht, "zonder een overvloed aan niet-relevante elementen, noch de drang om het leuk te houden".