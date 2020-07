Crisisoverleg in Antwerpen: "Kleinere bubbel en softe lockdown op tafel", De Block wil Veiligheidsraad sneller bijeen

Ook de longartsen willen de sociale bubbel opnieuw terugbrengen naar 10 mensen, tot er weer minder dan 100 besmettingen per dag zijn. Alleen zo kan de tweede corona-golf worden ingedijkt, zeggen ze in een open brief aan de media. Testen en contactopsporing volstaan nu niet meer. De longartsen verwachten over enkele weken opnieuw tientallen tot honderden patiënten op intensieve zorg.



"Het aantal besmettingen explodeert, er is een exponentiële groei, en onvermijdelijk zal dat straks ook voor het aantal ziekenhuisopnames en daarna overlijdens het geval zijn, met een vertraging van 2 tot 6 weken. We vrezen opnieuw tientallen tot honderden opnames op de intensieve zorgafdelingen. Een derde van die patiënten zal sterven en veel overlevenden zullen na lang en moeizaam revalideren met mentale of lichamelijke defecten achterblijven. Ouderen en risicopatiënten sterven, soms ook perfect gezonde veertigers, in zeldzame gevallen kinderen", schrijven de longartsen. "Is het daarop dat verantwoordelijke politici wachten? Denken ze op die manier de klok terug te kunnen draaien?"