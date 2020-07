Medeoprichter van Fleetwood Mac Peter Green is overleden

De Britse gitarist Peter Green is op 73-jarige leeftijd in zijn slaap overleden. Green vormde in 1967 samen met drummer Mick Fleetwood de band Fleetwood Mac. Hij was een bepalende figuur voor de doorbraak van de band.

In 1968 schreef Peter Green de hitsingles "Black magic woman" en het instrumentale "Albatross". "Black magic woman" werd later ook een wereldhit voor Santana. In 1970 stapte Green op bij Fleetwood Mac omdat hij kampte met drugs- en psychische problemen.

Peter Green bracht nog verschillende soloalbums uit en had ook succes met zijn band Peter Green Splinter Group.

Beluister hier het nummer "Albatros":