Nieuwe op- en afritten naar ring rond Brussel in Machelen liggen er al drie jaar ongebruikt bij, wat is er aan de hand?

Ten tweede gaan grote wegwerkzaamheden bijna steeds gepaard met voorafgaande ingrepen in de nutsinfrastructuur zoals water en elektriciteit. AWV voerde al in september 2018 voorbereidende werkzaamheden uit. “De bedoeling was dat de aannemers in mei 2019 dan zouden starten met de eigenlijke nutswerken,” zegt Anton De Coster van AWV Vlaams-Brabant. Echter, het Agentschap raakte verwikkeld in een dispuut met de aannemers over de te betalen prijs van een deel van de opdracht. Die had te maken met grote boringen in de grond die de aannemers moesten uitvoeren. Pas in maart van dit jaar konden de partijen een akkoord sluiten.