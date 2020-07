Meer dan half miljard op slapende rekeningen

Een rekening wordt slapend als je vijf jaar lang geen verrichtingen doet op de rekening en als je vijf jaar lang geen contact hebt met de bank. Bij een internetrekening betekent dat bijvoorbeeld dat je in die periode niet hebt ingelogd. Ook levensverzekeringen of een kluis kunnen slapen.

Banken moeten proberen hun klanten te bereiken vooraleer het slapende geld bij de Deposito-en Consignatiekas van de overheidsdienst Financiën terechtkomt. Maar vaak geven klanten niet thuis. "De meest voor de hand liggende verklaring is een overlijden", zegt Francis Adyns van Financiën. Voor familie of erfgenamen is het soms niet duidelijk bij welke banken de overledene klant was. "Maar het kan ook gaan om niet-Belgen die in het buitenland verblijven en waarvan we geen rijksregisternummer hebben. En ook nonchalance speelt een rol. Banken moet altijd een aangetekend schrijven sturen, maar sommige mensen kijken daar niet naar."