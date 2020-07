Ook een stevig applaus voor de jeugdleiders en vrijwilligers die de kampen draaiende houden

Deze zomer zullen we ons lang herinneren als die zomer waar we als maatschappij op de proef gesteld werden. We moeten ons door een onzichtbaar virus herorganiseren op een schaal die ongezien is in lange tijd. Dat brengt vanzelfsprekend moeilijkheden met zich mee. We lopen aan tegen mislukkingen, verkeerde beslissingen en tragedies.

Maar tegelijk stellen we een ongekende veerkracht en creativiteit vast binnen onze samenleving. Mensen die broodnodige maatregelen aan hun laars lappen zijn een kleine minderheid. Mensen die solidariteit en goodwill tonen de overgrote meerderheid.

Ook het jeugdwerk stond voor een aartsmoeilijke opdracht. Hoe kunnen we kinderen en jongeren een perspectief geven met de hete adem van dit virus in onze nek? Hoe kunnen we onze zomerkampen organiseren op een verantwoordelijke en veilige manier? Hoe kunnen we kinderen kinds laten zijn en jongeren jong?

We gingen aan tafel zitten met de hele sector, trokken samen aan één zeel en kwamen op de proppen met een weldoordacht en helder protocol voor de zomer.

