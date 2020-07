Vlaanderen voor het eerst oranje op Europese coronakaart: waarom doen wij het slechter dan in de rest van het land?

Maar ook een verschil in gedrag zou misschien een invloed gehad kunnen hebben op de besmettingscijfers, suggereert Van Damme. "Wat ik ook hoor van Franstalige collega's: in de periode dat het nog niet verplicht was, werden mondmaskers al meer gedragen in Wallonië dan in Vlaanderen. Misschien speelde daar de mediterrane invloed mee, met situaties in Spanje en Italië van een paar maanden geleden? Dat zou wel een rol kunnen spelen. Al blijft het opletten, want dat is moeilijk wetenschappelijk te bewijzen."