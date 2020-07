Vranckx: Van bruiloft tot eremoord

De Turkse metropool Istanbul is een diverse stad. Jongeren die er een traditionele levensstijl op na houden en jongeren die net heel modern leven, wonen er naast elkaar. Wat doet dat met de liefde, en hoe zit het met de verhouding tussen man en vrouw? Reporter Emma Wortelboer woont in deze "Vranckx"-reportage een traditioneel huwelijk bij. En haar collega Eva Cleven ontmoet een jonge vrouw die een poging tot eremoord overleefde. Ze is fysiek en mentaal getekend voor het leven.