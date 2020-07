Fietsverhuur Limburg Fietsparadijs verspreid over heel Limburg: 17de fietsverhuurpunt geopend aan Schulens Meer

Fietsparadijs Limburg en de Intercommunale Schulens Meer hebben vandaag het 17de fietsverhuurpunt officieel geopend. Het Schulens Meer is het grootste kunstmatige binnenmeer van Vlaanderen en het ligt in Lummen en Herk-de-Stad.

Er zijn nu fietsverhuurpunten verspreid over de hele provincie, zegt Bert Millar van Fietsparadijs Limburg. Tijdens de lockdown lag de fietsverhuur stil en zo zijn er inkomsten misgelopen tijdens bv. het bloesemtoerisme. Maar sinds juni en zeker in juli gaat het bijzonder goed met de fietsverhuur in Limburg. Bert Millar: "We merken dat in juni en zeker nu in juli de fietsen die in verhuur staan bijna continu verhuurd zijn. "