75 jaar geleden: Potsdam, de laatste top van de "Grote Drie", het einde van het geallieerde optimisme

Op de conferentie werden akkoorden over heel wat onderwerpen bereikt, maar erg ver gingen die niet. De voornaamste afspraken waren al in Jalta gemaakt. Beslissingen over de demilitarisering en “denazificering” van Duitsland, met bestraffing van de Duitse oorlogsmisdadigers, lagen in de lijn der verwachtingen.

Vooral de beslissing over de oostelijke grenzen van Duitsland zou grote gevolgen hebben. In Jalta was afgesproken dat Polen grote stukken van Duitsland zou krijgen. Dat zou een compensatie vormen voor het afstaan van het oostelijke deel van Polen (waar de etnische Polen in de minderheid waren) aan de Sovjet-Unie.

Die Duitse gebieden die Polen kon krijgen (Oost-Pruisen, Oost-Pommeren en Silezië) lagen ten oosten van de Oder en zijn bijrivier de Neisse. Om welke gebieden het precies zou gaan, was nog niet vastgelegd. In Potsdam werd daarover zwaar gediscussieerd.