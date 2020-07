Automobilist rijdt in op voetgangers in Berlijn, zes gewonden bij ongeval

Bij een ongeval in Berlijn zijn zes gewonden gevallen. Een auto is er vanochtend ingereden op een groep mensen. Aanvankelijk sprak de politie van zeven gewonden, maar later werd dat cijfer bijgesteld naar zes. Drie van de gewonden zijn er ernstig aan toe. Een persoon zat geklemd onder de auto en moest gereanimeerd worden.

De politie voert wel een onderzoek naar doodslag. Om zo een onderzoek op te starten, is het niet noodzakelijk dat er dodelijke slachtoffers zijn, klinkt het. Er zijn geen aanwijzingen dat de bestuurders betrokken was bij een straatrace in de stad.

Eerder in de ochtend had de politie al gemeld dat ze niet uitgaat van een terreurdaad. Er zijn geen aangrijppunten die wijzen op een politiek of religieus motief.

Het incident vond rond 7.20 uur plaats in het stadsdeel Charlottenburg. De auto kwam uiteindelijk tot stilstand toen die tegen een brievenbus belandde, nabij het station Zoologischer Garten aan de Hardenbergplatz. De bestuurder was niet gewond.

De brandweer zette zestig brandweerlui in. Er kwamen ook twee reddingshelikopters ter plaatse, klonk het op Twitter. Een van de gewonden zat klem onder het voertuig.

Verschillende ooggetuigen krijgen begeleiding, zei de brandweerwoordvoerder nog. De buurt rond het station is ook 's ochtends drukbezocht. De brandweeroperatie zorgde voor grote verkeershinder in de buurt.