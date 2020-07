De langstlevende Oscarwinnares Olivia de Havilland overleden op 104-jarige leeftijd

Olivia de Havilland zag het levenslicht in Tokio op 1 juli 1916. Haar vader was een Britse hoogleraar en zakenman, haar moeder de actrice Lilian Fontaine. In 1919 verhuisden ze naar Californië. Olivia begon te acteren in de jaren 30, als kind speelde ze al een theaterversie van "Alice in Wonderland". Ze verscheen in 1935 voor het eerst op het witte doek.

Ze speelde vaak aan de zijde van Errol Flynn, onder meer in "The Charge of the Light Brigade" van Michael Curtiz en "The Adventures of Robin Hood" in 1939. Datzelfde jaar brak ze door als Melanie in het epos "Gone with the Wind" van George Cukor, met Clark Gable en Vivian Leigh. Het melodramatische verhaal is gesitueerd in de Amerikaanse burgeroorlog.