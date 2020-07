Eerste besmetting in Noord-Korea: "Kwaadaardig virus vanuit het zuiden", maar is het wel echt het eerste geval?

Volgens experts is het dan ook erg onwaarschijnlijk dat er tot nu toe geen enkel geval was van Covid-19. Sommigen interpreteren dit als noodkreet, nu het land volgens de Verenigde Naties ook geplaagd wordt door ernstige voedseltekorten. "De situatie in Noord-Korea is zo penibel dat ze zelfs het Algemeen Ziekenhuis in Pyongyang niet op tijd afkrijgen." zegt Cho Han-bum, expert aan het Korea Instituut voor Nationale Hereniging in Seoul.

"Door te zeggen dat dit een "geïmporteerd geval" is vanuit het zuiden, kan Pyongyang nu openlijk hulp aanvaarden vanuit Zuid-Korea." Kaesong is een stad met zo'n 200.000 inwoners, net ten noorden van de zwaarbewaakte grens. Vorige maand nog blies het Noord-Koreaanse leger er een verbindingsbureau op uit protest tegen pamfletten die met ballonnen over de grens werden gestuurd.