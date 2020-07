Machtsvertoon van zwarte gewapende militie in de VS - naar het voorbeeld van blanke milities

Ze waren met een paar honderd naar Louisville afgezakt om genoegdoening te eisen voor Breonna Taylor, een jonge zwarte vrouw die was omgekomen bij een nachtelijke politie-inval in haar appartement in maart. De politie was toen op zoek naar een verdachte in een drugsdossier. Die verdachte was niet aanwezig in het appartement, maar Taylors vriend wel. Die dacht (naar hij zelf achteraf verklaarde) dat er inbrekers de woning binnendrongen en opende het vuur. In de daarop volgende schietpartij werd Breonna fataal geraakt door politiekogels, ze stierf ter plaatse.

Er rezen veel vragen over het politie-optreden, en voor de zwarte gemeenschap van Louisville stond het vast dat hier andermaal sprake was geweest van racistisch gemotiveerd en buitensporig politiegeweld. Eén van de drie betrokken agenten is ontslagen, de twee anderen zijn administratief overgeplaatst. Tegen geen enkele van de drie is een strafonderzoek gestart.

Voor de leden van de Not fucking around coalition is daarmee nog geen gerechtigheid geschied. Om die boodschap duidelijk over te brengen kwamen ze naar Louisville. Maar niet al zingend, scanderend of met een vreedzame sit-in, maar door gewapend door de stad te marcheren. No fucking around: met ons valt niet te sollen.