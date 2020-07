Mechelen verscherpt maatregelen: alle private en publieke evenementen verboden

De stad Mechelen sluit zich zondag aan bij de maatregelen die Antwerps gouverneur Cathy Berx aankondigde om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals het verkleinen van de toegelaten sociale bubbel. Daarbovenop schort Mechelen alle publieke en private evenementen op en moeten wedstrijden van sportclubs achter gesloten deuren plaatsvinden.



"Ik ben tevreden dat er meer duidelijkheid is en juich de communicatie van de gouverneur toe", zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld). "In de huidige context zou het absoluut niet wijs zijn om andere maatregelen te nemen dan in andere delen van de provincie. Ik besef dat dit harde maatregelen zijn, maar ze zijn noodzakelijk willen we een nieuwe lockdown afwenden."

Vandersmissen vraagt in navolging van de gouverneur ook dat zijn inwoners hun tien vaste contacten voor de komende vier weken opschrijven. Op het openbaar domein mag sowieso niemand nog met meer dan tien personen samenkomen.

Eerder deze week besloot Mechelen al om bovenop de federale verplichtingen een algemene mondmaskerplicht in te voeren op het openbaar domein in de volledige Mechelse binnenstad - het gebied binnen de vesten - en op de parkings van winkelketens. In tegenstelling tot in de stad Antwerpen blijft het aantal besmettingen in Mechelen wel nog beperkt.