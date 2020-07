Controle op de coronamaatregelen loopt uit de hand: parket start onderzoek na hardhandig optreden agent in Roeselare

"Er werd een pv opgemaakt en we zullen een opsporingsonderzoek starten naar de feiten", zegt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. "Er komt ook een intern tuchtonderzoek naar het gedrag van de agent."

"Ik heb na het zien van de beelden onmiddellijk contact opgenomen met de korpschef om een objectief onderzoek in te stellen", reageert Kris Declercq (CD&V), burgemeester van Roeselare. "Ik zal dit nauw opvolgen. Ik wil iedereen oproepen om in deze moeilijke tijden respect te hebben voor iedereen. Geweld en het niet respecteren van de regels is hoe dan ook nooit goed te keuren. Het bestrijden van corona zal enkel maar samen lukken."