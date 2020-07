Politie legt feest stil in B&B in Geetbets

In de nacht van zaterdag op zondag werd de politie opgeroepen rond één uur 's nachts omdat er veel lawaai was. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek er nog een feestje aan de gang met 21 personen. Alle aanwezigen mogen een coronaboete van 250 euro verwachten. Korpschef Luc Liboton: "Onze ploeg kreeg een oproep voor geluidsoverlast en ter plaatse bleken 21 mensen aanwezig. Een man had de B&B afgehuurd voor een verjaardagsfeest. We hebben onmiddellijk voor iedereen een corona-pv opgesteld. De bubbel van 15 was overschreden en je kon er ook maar met 10 overnachten. We hebben er dan 11 naar huis gestuurd."



De eigenares van de bed and breakfast in Geetbets was niet op de hoogte van het feestje. Sinds de versoepelingen van de maatregelen was dit de eerste grove overtreding in de politiezone Hageland.