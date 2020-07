Ophef over video van feestende SP.A-voorzitter Conner Rousseau: "Trouwfeest, volgens de geldende regels georganiseerd"

In een reactie aan VRT NWS laat Rousseau weten dat de beelden op het trouwfeest van zijn broer gemaakt zijn. "Het was privé, outdoor en volgens de geldende regels georganiseerd." Het trouwfeest zou in Frankrijk doorgegaan zijn. Aan Belga laat Rousseau nog weten dat hij zich getest heeft. "Omdat ik geen risico wilde nemen, en omdat ik op kampbezoek ging, heb ik me onmiddellijk laten testen bij terugkomst in België. Het resultaat van de test was negatief."