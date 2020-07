Onder besmette patiënten nu veel superverspreiders, Van Ranst: "Zij produceren onbewust verbluffend veel partikeltjes"

Het aandeel van superverspreiders is groter in deze coronagolf dan in de uitbraakgolf in maart. "We kennen de verklaring niet", tasten Van Ranst en zijn collega's in het duister.



Zitten er meer superverspreiders in Antwerpen waar COVID-19 steil in opmars is? "We krijgen nu veel stalen uit Antwerpen, maar dit kan een verkeerd beeld geven. We zien dit bij stalen uit andere provincies ook." Van Ranst hamert sowieso op een strikte quarantaine van iedereen die positief test op het coronavirus.