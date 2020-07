Kleinere sociale bubbel, maar ook aangepast winkelen en andere verstrengingen: dit ligt op tafel van de Veiligheidsraad

Op dit moment mogen evenementen indoor nog met 200 deelnemers plaatsvinden, in de buitenlucht is een publiek van 400 mensen toegelaten. Het was al beslist dat het publieksaantal vanaf augustus niet zou worden opgetrokken naar respectievelijk 400 en 800, zoals eerder was voorzien. Maar nu zal de Nationale Veiligheidsraad mogelijk beslissen om evenementen in te perken.

De winkels sluiten zoals tijdens de eerste coronagolf is voor zo goed als iedereen géén optie, ook al omdat winkels niet meteen de grote besmettingsplekken zouden zijn. Maar mogelijk zal de Veiligheidsraad wel het "funshoppen" willen aanpakken en zullen de ministers bekijken of we weer alleen zullen moeten gaan winkelen.

Wellicht zal er ook een oproep zijn om opnieuw meer van thuis uit te werken. Tijdens de lockdown bij de eerste golf was thuiswerk de norm. Een meer gestroomlijnde uitgebreide mondmaskerplicht voor het hele land zou ook op de tafel van de Veiligheidsraad liggen, nu steeds meer steden en gemeenten zelf regels daarrond hebben uitgevaardigd.