Voormalig Waals minister van Landbouw Guy Lutgen (PSC) overleden

Lutgen werd in 1964 verkozen in de gemeenteraad in Bastenaken. Hij bekleedde jarenlang de functie van provincieraadslid en was van 1977 tot 2000 ook burgemeester van de stad.

Op nationaal vlak was Lutgen senator van 1978 tot 1995. van 1985 tot 1988 was hij ook staatssecretaris in de federale regering Martens VI en Martens VII. Daarna werd hij tot 1999 Waals minister van Landbouw en Milieu. Hij gold als "incontournable" in Wallonië en was een van de bekendste gezichten van de Franstalige christen-democraten (PSC, nu CDH).

Guy Lutgen is de vader van Benoit Lutgen, huidig burgemeester van Bastenaken en voorzitter van het CDH tussen 2011 en 2019.