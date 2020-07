Wespenbestrijding loopt tweemaal mis in enkele uren tijd

De brandweer doet een oproep naar de bevolking om een wespenbestrijding over te laten aan de brandweer of andere vakmannen. "Die zijn daarvoor opgeleid en gebruiken nooit vuur om een wespennest te bestrijden, maar een poeder dat trouwens ook veel doeltreffender is dan een brander", zegt Staf Van Der Heyden van brandweerzone Rivierenland. "Het poeder wordt in het nest gespoten en dringt door tot in het diepste punt van het nest. Op die manier is de kans ook het grootst dat het wespennest volledig weg is. Er is dus geen enkel risico op brand of schade en bovendien hoef je ook niet te vrezen voor een of een aantal pijnlijke wespensteken. "

De brandweer of andere vakmannen die een wespennest komen bestrijden, dragen speciale veiligheidskledij. Wie een beroep doet op de brandweer om een wespennest te komen bestrijden, betaalt vaak een kleine retributie. "Maar die kosten wegen niet op tegen de risico's die je loopt als je zelf aan de slag gaat met de verdelging van een wespennest", aldus Van Der Heyden.