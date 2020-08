Appartement in Gent volledig uitgebrand

Rond 12:00 vond er een ontploffing plaats in een appartement op de vijfde verdieping van een gebouw met zeven verdiepingen in de Voskenslaan. Hierdoor brak er vuur uit en ontstond er hevige rookontwikkeling. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur blussen. Alle bewoners konden het gebouw op tijd verlaten. Een 104-jarige vrouw in een rolstoel moest door de brandweer geëvacueerd worden van op de vierde verdieping. Ze werd preventief naar het ziekenhuis overgebracht, net als een andere bewoner die rook had ingeademd. Ook de bewoners van een aanpalend appartementsgebouw moesten hun gebouw verlaten. En buurtbewoners moesten ramen en deuren dicht houden omdat de brand hevige rook veroorzaakte.