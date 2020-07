Camping in Noorderwijk sluit voor bezoekers: "De drukte werd een beetje te veel van het goede"

Vanaf vandaag zijn alleen vaste kampeergasten nog welkom op camping Domein De Schuur in Noorderwijk bij Herentals. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en vertelde uitbater Jean-Paul Kerssemeekers in Start Je Dag. Naast de camping is er ook onder meer een taverne, waar veel wandelaars en fietsers passeren. Die zijn al zeker tot 1 september niet meer welkom.

Een gemakkelijke beslissing was het niet: "Ja, dat is jammer, want als ondernemer werk je er natuurlijk voor om het zo druk mogelijk te hebben. Maar we vonden het zelf, met name in de weekends, echt te druk worden. Het werd een beetje te veel van het goede. Toen hebben we gezegd, laten we dat nou niet doen, laten we er een maandje van tussen nemen."

Kampeerders zijn nog wel welkom: "Mensen hebben er begrip voor. Daardoor kunnen kampeerders ook blijven komen, weliswaar natuurlijk volgens de maatregelen die eerder al genomen werden. Er staan veel tweedeverblijvers, maar dit jaar ook veel mensen die voor een paar dagen komen."