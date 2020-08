Carl verkoopt Gentse Neuzen op de dijk van Koksijde: "Het zijn de enige neuzen die niet bedekt moeten zijn met een mondkapje"

Carl Demeestere raakte vooral bekend door de Gentse Neuzekesoorlog. Het conflict tussen de 2 verkopers van cuberdons sleepte een hele tijd aan. De kraampjes met kegelvormige, paarse snoepjes stonden naast elkaar op de Groentenmarkt in Gent. Dat zorgde voor spanningen, want beide handelaars beweerden dat ze de beste Neuzekes hadden.

Carl is deze zomer uitgeweken naar de kust. "Ik plaats mijn kar met cuberdons elke dag op de zeedijk van Koksijde, niet ver van het monument Ster der Zee in Sint-Idesbald. Daar heb ik de beach-brasserie "See and Sea" geopend. Maar dat betekent niet dat ik Gent definitief verlaat. Vanaf september sta ik terug in Gent met mijn kar."