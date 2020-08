Antwerp Hotel Association: "We hebben geen perspectief meer"

De bezettingsgraad in de Antwerpse hotels is dramatisch volgens Didier Boehlen van de Antwerp Hotel Association. "De bijna afgelopen maand juli hadden we zo'n 35%, en dat was sowieso al te weinig", legt Boehlen uit. "Momenteel ziet het ernaar uit dat we amper nog 10% tot 15% bezetting zullen halen, en zo komen we opnieuw in de situatie zoals die was tijdens de lockdown."