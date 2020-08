Opvallend veel konijnen en cavia's in dierenasiel sinds versoepeling van coronamaatregelen 

Tijdens de lockdown hadden veel mensen extra tijd. De ene ging brood bakken, de ander ging fietsen. Maar ook heel wat mensen kochten een dier. "Ik denk dat heel wat mensen impulsief een dier hebben gekocht om de lockdown door te komen, om een bezigheid te hebben", vertelt Vicky Borrey van Het Vrolijke Konijnenhol in Oostkamp. "Een konijn, cavia of hamster kan je makkelijk kopen in een dierenwinkel. Het is voor veel mensen een minder grote drempel dan meteen een hond of kat kopen. Maar nu moeten ze opnieuw meer werken of gaan ze op reis. Ze hebben dus geen tijd meer voor dat beestje."