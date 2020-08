Man die Charlotte (18) doodreed in Kortemark krijgt in beroep zwaardere straf

Het ongeval gebeurde vorig jaar in september in Kortemark. De man was aan het spookrijden, reed meer dan 110 kilometer per uur in de bebouwde kom en had meer dan 2 promille alcohol in zijn bloed. Dat is 5 keer meer dan wettelijk toegestaan. Met zijn pick-up reed hij frontaal op de auto van het meisje, terwijl ze voor de rode lichten stond.

De bestuurder kwam naar eigen zeggen van een vergadering met collega's. Het was niet de eerste keer dat hij dronken achter het stuur zat.