Eigenares gastenverblijf in Geetbets: "We hebben zelf de politie gebeld toen ze onze waarschuwingen negeerden"

Afgelopen weekend kreeg de politie rond één uur 's nachts klachten binnen rond lawaaioverlast. Die klachten kwamen van Lies Jong, eigenares van een gastenverblijf in Geetbets. Ze had haar verblijf verhuurd aan een groep van tien personen. Toen ze te horen kreeg dat er een feest aan de gang was, waarschuwde ze de huurders meerdere keren. Uiteindelijk belde ze zelf de politie. Alle aanwezigen kregen 250 euro boete.