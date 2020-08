Foorkramer Roger uit Diest: “Normaal 30 kermissen per jaar, nu maar één”

Roger draait al jaren mee als foorkamer op de meeste kermissen van het Hageland. Normaal gezien staat hij op gemiddeld 30 kermissen per jaar. Maar dit jaar heeft hij enkel zijn attractie kunnen opstellen op de kermis van Diest. Hoewel de kermis dit jaar vijf dagen langer mocht blijven staan, was het toch geen succes. “Het was een ramp omdat we op een andere locatie moesten staan”, vertelt Roger aan Radio 2 Vlaams-Brabant. “Er kwamen iedere dag maar gemiddeld 20 tot 30 klanten. Zondag, de laatste dag van de kermis, heb ik maar 50 euro verdiend tussen 14 en 22 uur.” Roger haalde dit jaar tijdens de kermis maar 30% van de normale opbrengst.