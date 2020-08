Gemeenten en huisartsen Pallieterland werken samen om coronabroeihaarden op te sporen

Met de nieuwe werkwijze zijn de burgemeesters sneller op de hoogte van waar er een eventuele coronabroeihaard is. “Ik heb altijd aangedrongen bij de huisartsen om zich niet te verschuilen achter hun beroepsgeheim. We zitten met een pandemie. Dit is ernstig. Hoe sneller we de informatie hebben, hoe sneller we maatregelen kunnen treffen.” De gegevens worden ook doorgespeeld aan het contacttracing center zodat zij ook de betrokken mensen kunnen opvolgen.